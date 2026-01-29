Journée Portes Ouvertes de la Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier Faculté d’Éducation Montpellier Samedi 14 février, 09h30 Entrée libre et gratuite

La Faculté d’Éducation propose une journée de présentation des formations dans les métiers de l’éducation, de l’enseignement, de la médiation et de la formation.

Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes de l’Université de Montpellier, la Faculté d’Éducation propose une journée de présentation des formations dans les métiers de l’éducation, de l’enseignement, de la médiation et de la formation.

Rendez-vous le samedi 14 février 2026, de 9h30 à 16h30, pour découvrir l’ensemble de notre offre de formation, rencontrer nos équipes pédagogiques, administratives et nos étudiants, et visiter les stands d’information.

Toute la Faculté d’Éducation réunie en un seul lieu, avec la présence des 5 sites de formation : Carcassonne, Mende, Montpellier, Nîmes et Perpignan.

️ Entrée libre et gratuite

Lieu : 2 place Marcel Godechot, 34090 Montpellier

Tram : lignes 1 et 5, arrêt Philippidès

Plus d’Informations : [https://fde.umontpellier.fr/2025/journee-portes-ouvertes-2026/](https://fde.umontpellier.fr/2025/journee-portes-ouvertes-2026/)

PROGRAMME DE CONFERENCES : Amphi D

9h30 Devenir professeur des écoles : de la Licence au Master

11h Licence Sciences, Enseignement, Médiation (SEM)

14h15 Les métiers de l’Éducation, de la Formation et de l’Enseignement

• Master Sciences de l’Éducation et de la Formation (SEF)

• Masters MEEF – Pratiques et Ingénierie de la Formation

• Masters Enseignement, Éducation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T16:30:00.000+01:00

1

https://fde.umontpellier.fr/2025/journee-portes-ouvertes-2026/

Faculté d’Éducation 2 place Marcel Godechot, 34090 Montpellier Centre Montpellier 34090 Hérault



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

