Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana Libourne
Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana Libourne vendredi 27 mars 2026.
Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana
25 Avenue de Verdun Libourne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Journée portes ouvertes des ateliers
Au programme
✨ 15h 17h visites de l’atelier de sérigraphie
et du fablab.
✨ à partir de 17h ouverture du bar avec les boissons de notre brasserie artisanale préférée La Pinada et petite restauration sur place (assiettes apéro) avec Les Délices de Karima !
✨ 17h 19h initiation à la sérigraphie sur papier ou textile
initiation à la découpeuse laser au fablab
✨ 18h 20h animation petits jeux de société avec
Le Dragon libournais ambiance familiale .
25 Avenue de Verdun Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana
L’événement Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana Libourne a été mis à jour le 2026-03-22 par OTI du Libournais
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