Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana Libourne

Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana 25 Avenue de Verdun Libourne 2026-03-27

Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana Libourne vendredi 27 mars 2026.

Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana

25 Avenue de Verdun Libourne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Journée portes ouvertes des ateliers
Au programme
✨ 15h 17h visites de l’atelier de sérigraphie
et du fablab.
✨ à partir de 17h ouverture du bar avec les boissons de notre brasserie artisanale préférée La Pinada et petite restauration sur place (assiettes apéro) avec Les Délices de Karima !
✨ 17h 19h initiation à la sérigraphie sur papier ou textile
initiation à la découpeuse laser au fablab
✨ 18h 20h animation petits jeux de société avec
Le Dragon libournais ambiance familiale   .

25 Avenue de Verdun Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana

L’événement Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana Libourne a été mis à jour le 2026-03-22 par OTI du Libournais

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