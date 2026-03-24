Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana

25 Avenue de Verdun Libourne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Journée portes ouvertes des ateliers

Au programme

✨ 15h 17h visites de l’atelier de sérigraphie

et du fablab.

✨ à partir de 17h ouverture du bar avec les boissons de notre brasserie artisanale préférée La Pinada et petite restauration sur place (assiettes apéro) avec Les Délices de Karima !

✨ 17h 19h initiation à la sérigraphie sur papier ou textile

initiation à la découpeuse laser au fablab

✨ 18h 20h animation petits jeux de société avec

Le Dragon libournais ambiance familiale .

25 Avenue de Verdun Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana

L’événement Journée Portes Ouvertes de la Maison Graziana Libourne a été mis à jour le 2026-03-22 par OTI du Libournais