Journée portes ouvertes de la Miellerie – Les Landes Piseux, 7 juin 2025 10:00, Piseux.

Eure

Journée portes ouvertes de la Miellerie Les Landes Le Rucher du Pré Gaudry Piseux Eure

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-07

La miellerie de Piseux ouvre ses portes ce week-end, sur le thème médiéval.

Au programme

* Marché de producteurs et artisans

* Animations adultes et enfants, tir à la corde, course en sac, joute nautique, démonstration d’artisanat, visite de la miellerie, découverte de l’abeille, restauration rapide, ruches pédagogiques…

Entrée libre.

Les Landes Le Rucher du Pré Gaudry

Piseux 27130 Eure Normandie +33 6 11 34 72 88

English : Journée portes ouvertes de la Miellerie

The Piseux honey factory opens its doors this weekend, with a medieval theme.

On the program:

* Farmers’ and craftsmen’s market

* Activities for adults and children, tug-of-war, sack race, water jousting, craft demonstrations, honey house tour, bee discovery, fast food, educational hives…

Free admission.

German :

Die Honigfabrik in Piseux öffnet an diesem Wochenende ihre Türen und steht unter einem mittelalterlichen Motto.

Auf dem Programm stehen:

* Markt mit Erzeugern und Handwerkern

* Animationen für Erwachsene und Kinder, Tauziehen, Sackhüpfen, Wasserjux, Handwerksvorführungen, Besichtigung der Honigfabrik, Entdeckung der Bienen, Schnellimbiss, Lehrbienenstöcke…

Freier Eintritt.

Italiano :

La fabbrica di miele di Piseux apre le sue porte questo fine settimana con un tema medievale.

In programma:

* Mercato contadino e artigianale

* Attività per adulti e bambini, tiro alla fune, corsa con i sacchi, giostra d’acqua, dimostrazioni di artigianato, visita alla casa del miele, scoperta delle api, fast food, arnie didattiche…

Ingresso libero.

Espanol :

La fábrica de miel de Piseux abre sus puertas este fin de semana con una temática medieval.

En el programa:

* Mercado agrícola y artesanal

* Actividades para adultos y niños, tira y afloja, carrera de sacos, justas acuáticas, demostraciones de artesanía, visita a la casa de la miel, descubrimiento de las abejas, comida rápida, colmenas educativas…

Entrada gratuita.

L’événement Journée portes ouvertes de la Miellerie Piseux a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure