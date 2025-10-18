Journée portes ouvertes de la police municipale Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement
Journée portes ouvertes de la police municipale
Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 17h. Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Ce samedi 18 octobre, de 10h à 17h, au J4, la Ville de Marseille organise une Journée portes ouvertes de la police municipale, afin de mieux faire connaître les métiers de la tranquillité publique et susciter des vocations.
Lors de cette journée gratuite et ouverte à tous, les Marseillaises et les Marseillais sont invités à venir découvrir les différentes missions des brigades, la variété des missions qu’elles remplissent, assister à des démonstrations et échanger avec les policiers municipaux.
Au programme de cette journée
10h30 → démonstration de techniques de défense et de maîtrise d’un adversaire
11h30 → démonstration par la brigade VTT
13h45 → apprentissage et règles de sécurité à la conduite de gyropode (segway)
14h30 → démonstration d’une intervention par la brigade maritime
15h30 → démonstration par les maîtres-chiens de la brigade cynophile & démonstration de technique d’interpellation sur véhicule
et tout au long de la journée
– piste d’éducation routière
– atelier de sensibilisation aux addictions
– atelier secourisme
– foodtrucks
Des brigades et services diversifiés présentés lors de cette journée:
Brigade maritime
Brigade environnement
Brigade de nuit
Brigade VTT
Brigade Piétons
Brigade motos
Brigade scooters
Bridage gyropode (segway)
Brigade cynophile
Brigade équestre
Fourrière
Centre de Supervision Urbain (CSU) et PC Radio
Formation
Recrutement
Service de la prévention opérationnelle .
English :
Marseilles residents are invited to come and find out more about the brigades and the variety of missions they carry out, watch demonstrations and talk to municipal police officers.
German :
Die Marseillerinnen und Marseiller sind eingeladen, sich über die verschiedenen Aufgaben der Brigaden und die Vielfalt ihrer Aufgaben zu informieren, Vorführungen zu besuchen und sich mit den Stadtpolizisten auszutauschen.
Italiano :
I marsigliesi sono invitati a venire a conoscere meglio le brigate e la varietà di compiti che svolgono, ad assistere a dimostrazioni e a parlare con gli agenti della polizia municipale.
Espanol :
Se invita a los marselleses a venir a informarse sobre las brigadas y la variedad de tareas que llevan a cabo, asistir a demostraciones y hablar con los agentes de la policía municipal.
