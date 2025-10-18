Journée portes ouvertes de la police municipale Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement

Journée portes ouvertes de la police municipale Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement samedi 18 octobre 2025.

Journée portes ouvertes de la police municipale

Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 17h. Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Les Marseillaises et les Marseillais sont invités à venir découvrir les différentes missions des brigades, la variété des missions qu’elles remplissent, assister à des démonstrations et échanger avec les policiers municipaux.

Ce samedi 18 octobre, de 10h à 17h, au J4, la Ville de Marseille organise une Journée portes ouvertes de la police municipale, afin de mieux faire connaître les métiers de la tranquillité publique et susciter des vocations.



Lors de cette journée gratuite et ouverte à tous, les Marseillaises et les Marseillais sont invités à venir découvrir les différentes missions des brigades, la variété des missions qu’elles remplissent, assister à des démonstrations et échanger avec les policiers municipaux.



Au programme de cette journée



10h30 → démonstration de techniques de défense et de maîtrise d’un adversaire

11h30 → démonstration par la brigade VTT

13h45 → apprentissage et règles de sécurité à la conduite de gyropode (segway)

14h30 → démonstration d’une intervention par la brigade maritime

15h30 → démonstration par les maîtres-chiens de la brigade cynophile & démonstration de technique d’interpellation sur véhicule



et tout au long de la journée



– piste d’éducation routière

– atelier de sensibilisation aux addictions

– atelier secourisme

– foodtrucks



Des brigades et services diversifiés présentés lors de cette journée:



Brigade maritime

Brigade environnement

Brigade de nuit

Brigade VTT

Brigade Piétons

Brigade motos

Brigade scooters

Bridage gyropode (segway)

Brigade cynophile

Brigade équestre

Fourrière

Centre de Supervision Urbain (CSU) et PC Radio

Formation

Recrutement

Service de la prévention opérationnelle .

Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Marseilles residents are invited to come and find out more about the brigades and the variety of missions they carry out, watch demonstrations and talk to municipal police officers.

German :

Die Marseillerinnen und Marseiller sind eingeladen, sich über die verschiedenen Aufgaben der Brigaden und die Vielfalt ihrer Aufgaben zu informieren, Vorführungen zu besuchen und sich mit den Stadtpolizisten auszutauschen.

Italiano :

I marsigliesi sono invitati a venire a conoscere meglio le brigate e la varietà di compiti che svolgono, ad assistere a dimostrazioni e a parlare con gli agenti della polizia municipale.

Espanol :

Se invita a los marselleses a venir a informarse sobre las brigadas y la variedad de tareas que llevan a cabo, asistir a demostraciones y hablar con los agentes de la policía municipal.

