Journée portes ouvertes de l'aéro-club Fête du vol en montagne La Motte-Chalancon

Route de Saint-Antoine La Motte-Chalancon Drôme

Journée portes ouvertes de l’aéro-club. Café et croissants offerts. Participation à la soirée et au dîner de l’aéro-club sur inscription avant le 20 Juillet. Possibilité de bivouac.

Route de Saint-Antoine La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 86 87 95

English :

Flying club open day. Free coffee and croissants. Participation in the evening and dinner of the aeroclub on registration before July 20. Bivouacs available.

German :

Tag der offenen Tür des Aero-Clubs. Kaffee und Croissants werden angeboten. Teilnahme am Abend und am Abendessen des Aero-Clubs nach Anmeldung vor dem 20. Juli. Möglichkeit zum Biwakieren.

Italiano :

Giornata di apertura del club di volo. Caffè e croissant gratuiti. Partecipazione alla serata e alla cena dell’aeroclub su iscrizione entro il 20 luglio. Bivacchi disponibili.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas del club de vuelo. Café y croissants gratuitos. Participación en la velada y cena del aeroclub previa inscripción antes del 20 de julio. Vivaques disponibles.

