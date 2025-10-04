Journée « Portes Ouvertes » de l’AVF Cholet Cholet

Journée « Portes Ouvertes » de l’AVF Cholet

12 square Emile Littré Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

​Les bénévoles sont à la disposition des Choletais pour présenter les activités de l’association. .

12 square Emile Littré Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 97 44 34 avfcholet@gmail.com

