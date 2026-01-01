Journée portes ouvertes de l’Ecole atomique (EAMEA) Rue du Port Cherbourg-en-Cotentin

Journée portes ouvertes de l’Ecole atomique (EAMEA)

Rue du Port Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Venez nous rejoindre pour une journée portes ouvertes inoubliable à l’Ecole Atomique (EAMEA) de la Marine nationale.

Cet événement est l’occasion unique de découvrir notre site, nos métiers, nos installations, nos formations, de découvrir une partie du patrimoine militaire français.

Vous pourrez participer à des démonstrations interactives lié au monde de la propulsion nucléaire navale à bord des sous marins et du porte-avions , poser des questions à nos militaires passionnés et vous imprégner de l’environnement de travail des atomiciens de la marine nationale.

Inscription obligatoire avant le 15/01/2026, présentation d’une pièce d’identité obligatoire. .

Rue du Port Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 2 50 79 40 06 eamea.communication.fct@intradef.gouv.fr

