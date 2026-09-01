UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pons

Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons La Distillerie Pons

mercredi 16 septembre 2026 · La Distillerie · Pons

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Distillerie
Adresse
1 rue du Pontils
Ville
17800 Pons
Département
Charente-Maritime
Tarif

Pons

Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons

La Distillerie 1 rue du Pontils Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons
  .

La Distillerie 1 rue du Pontils Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   troupenymane@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open House at the Pons Circus School

L’événement Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons Pons a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Pons (Charente-Maritime)