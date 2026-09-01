Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons La Distillerie Pons
mercredi 16 septembre 2026 · La Distillerie · Pons
Informations pratiques
Pons
Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons
La Distillerie 1 rue du Pontils Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons
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La Distillerie 1 rue du Pontils Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine troupenymane@gmail.com
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English :
Open House at the Pons Circus School
L’événement Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons Pons a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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