Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons La Distillerie Pons

Informations pratiques

Pons

Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons

La Distillerie 1 rue du Pontils Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons

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La Distillerie 1 rue du Pontils Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine troupenymane@gmail.com

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English :

Open House at the Pons Circus School

L’événement Journée portes ouvertes de l’école de cirque de Pons Pons a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge