JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Salies-du-Salat
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Salies-du-Salat mercredi 10 septembre 2025.
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DANS LE HALL DES THERMES Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 14:00:00
fin : 2025-09-10 18:30:00
Date(s) :
2025-09-10
Journée porte ouverte à l’école de musique !
Rencontre avec les professeurs, essais instruments, inscriptions. .
DANS LE HALL DES THERMES Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 23 73 ecoledemusique31@wanadoo.fr
English :
Open day at the music school!
German :
Tag der offenen Tür in der Musikschule!
Italiano :
Giornata aperta alla scuola di musica!
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en la escuela de música
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2025-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE