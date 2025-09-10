JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Salies-du-Salat

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Salies-du-Salat mercredi 10 septembre 2025.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

DANS LE HALL DES THERMES Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 14:00:00
fin : 2025-09-10 18:30:00

Date(s) :
2025-09-10

Journée porte ouverte à l’école de musique !
Rencontre avec les professeurs, essais instruments, inscriptions.   .

DANS LE HALL DES THERMES Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 23 73  ecoledemusique31@wanadoo.fr

English :

Open day at the music school!

German :

Tag der offenen Tür in der Musikschule!

Italiano :

Giornata aperta alla scuola di musica!

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en la escuela de música

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2025-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE