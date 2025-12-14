Journée Portes ouvertes de l’Ensemble scolaire Pradeau La-Sède Saint-Pierre

dans les différents établissements TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Les étudiants et enseignants de l’Ensemble scolaire Pradeau-La Sède Saint-Pierre sont heureux de vous accueillir à l’occasion de cette journée portes ouvertes pour vous proposer les différentes formations.

> École Primaire Pradeau La Sède de 9h à 12h, au 26 promenade du Pradeau –Tarbes 05 62 93 13 88

> École Saint-Joseph d’Ossun de 9h à 12h, au 7, rue Richelieu à Ossun 05 62 32 85 65

> Collège, Lycée général & Technologique Pradeau La Sède de 9h à 17h, au 14 rue Mesclin Tarbes 05 62 44 20 60

> Lycée Professionnel & Campus & CFA/CFC/UFA Saint-Pierre Pradeau La Sède de 9h à 17h, au 24 avenue d’Azereix à Tarbes 05 62 56 33 60

Visitez le site internet de l’Ensemble Pradeau-La Sède Saint-Pierre (voir bloc Coordonnées)

.

dans les différents établissements TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The students and teachers of the Pradeau-La Sède Saint-Pierre school complex are delighted to welcome you to this open day to talk about our various courses.

> Pradeau La Sède elementary school: 9am-12pm, 26 promenade du Pradeau ?Tarbes ? 05 62 93 13 88

> École Saint-Joseph d?Ossun: 9am-12pm, 7 rue Richelieu, Ossun ? 05 62 32 85 65

> Collège, Lycée général & Technologique Pradeau ? La Sède from 9am to 5pm, 14 rue Mesclin ? Tarbes ? 05 62 44 20 60

> Lycée Professionnel & Campus & CFA/CFC/UFA Saint-Pierre ? Pradeau ? La Sède: 9am to 5pm, 24 avenue d’Azereix, Tarbes ? 05 62 56 33 60

Visit the Pradeau-La Sède Saint-Pierre website (see Contact details)

L’événement Journée Portes ouvertes de l’Ensemble scolaire Pradeau La-Sède Saint-Pierre Tarbes a été mis à jour le 2025-12-12 par OT de Tarbes|CDT65