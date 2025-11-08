Journée portes ouvertes de l’IUT de Saint-Malo Saint-Malo

Journée portes ouvertes de l’IUT de Saint-Malo

40 Rue de la Croix Desilles Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le samedi 7 février 2026 de 9h à 17h se tient à l’IUT Saint-Malo sa Journée Portes Ouvertes.

Cette journée permet aux lycéens, personnes en reconversion professionnelle ou en sortie de BTS de conforter leur choix de formation en vue de la saisie des vœux sur la plateforme Parcoursup.

Pour en savoir plus https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/journee-portes-ouvertes .

40 Rue de la Croix Desilles Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

