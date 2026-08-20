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Journée portes ouvertes de l’usine Polyrey, Site Polyrey, Baneuil

samedi 19 septembre 2026 · Site Polyrey · Baneuil

Journée portes ouvertes de l’usine Polyrey, Site Polyrey, Baneuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site Polyrey
Adresse
700 route de Bergerac, 24150 Baneuil
Ville
24150 Baneuil
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Les pièces d'identité seront demandées à l'entrée du site.

Journée portes ouvertes de l’usine Polyrey Samedi 19 septembre, 09h00 Site Polyrey Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Les pièces d’identité seront demandées à l’entrée du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Polyrey fête ses 70 ans ! À cette occasion, l’entreprise vous ouvre exceptionnellement les portes de son usine pour une visite guidée en petit train.

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Polyrey, fête ses 70 ans ! A cette occasion, nous vous ouvrons les portes pour une visite guidée de l’usine en petit train !

©Polyrey

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