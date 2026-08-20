Journée portes ouvertes de l’usine Polyrey, Site Polyrey, Baneuil

Informations pratiques

Journée portes ouvertes de l’usine Polyrey Samedi 19 septembre, 09h00 Site Polyrey Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Les pièces d’identité seront demandées à l’entrée du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Polyrey fête ses 70 ans ! À cette occasion, l’entreprise vous ouvre exceptionnellement les portes de son usine pour une visite guidée en petit train.

Site Polyrey 700 route de Bergerac, 24150 Baneuil Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6LGGsV-tz4s3HSKy7_LM5qNJzBY-dQeZfdEBBL8eryQvk8g/viewform »}] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6LGGsV-tz4s3HSKy7_LM5qNJzBY-dQeZfdEBBL8eryQvk8g/viewform

Polyrey, fête ses 70 ans ! A cette occasion, nous vous ouvrons les portes pour une visite guidée de l’usine en petit train !

©Polyrey