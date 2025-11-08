Journée Portes Ouvertes – Découvrez les formations industrielles post-bac et leurs débouchés métiers IRUP Saint-Étienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T09:00:00 – 2025-11-08T12:30:00

Fin : 2025-11-08T09:00:00 – 2025-11-08T12:30:00

Plongez au cœur de l’industrie et du nucléaire

Découvrez nos formations post-bac qui mènent à des métiers passionnants, alliant savoir-faire technique, innovation numérique et esprit d’équipe : automatisation, robotique, maintenance, informatique industrielle, optimisation des processus, performance industrielle…

Visitez nos installations et explorez les coulisses de la production, là où la technologie et l’humain collaborent pour créer de la valeur et relever les défis de demain.

Le secteur du nucléaire vous intrigue ? Venez en apprendre plus sur ses enjeux, ses exigences et les nombreuses opportunités qu’il offre.

Échangez avec nos équipes, posez vos questions, et imaginez votre avenir dans une industrie en pleine transformation.

IRUP Rue Copernic, 42000 Saint Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Journée portes ouvertes industrie et nucléaire Industrie Formation