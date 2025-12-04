Journée Portes Ouvertes & déjeuner aux Vignobles Latorse Vignobles Latorse La Sauve

Journée Portes Ouvertes & déjeuner aux Vignobles Latorse

Vignobles Latorse Gabaron La Sauve Gironde

2025-12-13

2025-12-13

2025-12-13

Les Portes Ouvertes des Vignobles Latorse auront lieu le samedi 13 décembre, de 9 h à 19 h. L’équipe sera disponible pour des échanges et des conseils. L’événement propose la dégustation de l’ensemble des vins des Vignobles Latorse, incluant les cuvées classiques et les nouveautés, avec une aide pour les compositions de cadeaux et les accords pour les repas de fêtes. Une dégustation des whiskies de la distillerie Les Bienheureux est également organisée, avec possibilité d’achat sur place dans la boutique. Des produits de la Maison Oteiza seront aussi proposés à la vente. Pour le déjeuner, une cuisine de tradition, incluant la garbure d’Eliane, sera servie. La réservation du repas est nécessaire. .

Vignobles Latorse Gabaron La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine

