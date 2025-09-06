Journée portes ouvertes des associations européennes Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Journée portes ouvertes des associations européennes Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Le samedi 7 septembre 2024 de 10 h à 16 h, la Maison de l’Europe vous invite dans les locaux d’Europa Nantes pour les portes ouvertes des associations européennes ! L’occasion de venir à la rencontre des associations pour vous inscrire à leurs activités, cours de langues (suédois, polonais, espagnol, russe, ukrainien, anglais) de découvrir notre programmation et de partager un moment convivial pour fêter la rentrée à Europa Nantes ! Associations : La Maison de l’Europe, Les Jeunes Européens – Nantes Centre Culturel Franco-Allemand, Centre Culturel Franco-Britannique, Centre Culturel Franco-Espagnol, Les Italiennes de Clisson, Institut Kervegan, Association nordique de l’Ouest, Czesc France Pologne, Le théâtre du héron, ECTI Bénévolat Sénior de Compétences, L’ANNO (Association Nordique de Nantes et de l’Ouest) Venez nombreux !

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://maison.europanantes.eu/