Journée Portes Ouvertes des écoles de Cusset Cusset

La samedi 21 mars de 9h30 à 11h30, les écoles publiques de Cusset, Jean-Giraudoux, Louis-Liandon, Jean-Zay et de Chassignol organisent leur journée portes ouvertes.

On Saturday March 21 from 9.30am to 11.30am, the Cusset, Jean-Giraudoux, Louis-Liandon, Jean-Zay and Chassignol public schools will be holding an open day.

