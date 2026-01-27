Journée Portes Ouvertes des écoles de Cusset Cusset
La samedi 21 mars de 9h30 à 11h30, les écoles publiques de Cusset, Jean-Giraudoux, Louis-Liandon, Jean-Zay et de Chassignol organisent leur journée portes ouvertes.
Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
English :
On Saturday March 21 from 9.30am to 11.30am, the Cusset, Jean-Giraudoux, Louis-Liandon, Jean-Zay and Chassignol public schools will be holding an open day.
