Journée portes ouvertes des Ecuries de la Béchère Romilly-sur-Seine samedi 6 septembre 2025.

Avenue Jules Jacquemin Romilly-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-06 13:30:00

2025-09-06

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 13h30

Baptêmes poneys, animations autour des équidés, visites des écuries, rencontres avec l’équipe enseignante, renseignements et inscriptions.

Des rafraichissements et pâtisseries seront proposés sur place aux écuries, Avenue Jules Jacquemin à Romilly. .

Avenue Jules Jacquemin Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 71 70

