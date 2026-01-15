Journée Portes Ouvertes des Jardins du Port Jardins du port Meschers-sur-Gironde

Journée Portes Ouvertes des Jardins du Port

Jardins du port Avenue du port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2026-02-11 11:00:00

La mairie de Meschers organise une journée afin de découvrir ensembles les jardins du port:

Au programme

Discours et présentation des intervenants

Coupure du ruban

Déambulation sur site

Jardins du port Avenue du port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

The Meschers town council is organizing a day to discover the harbor gardens together:

Program

Speeches and presentation of speakers

Ribbon cutting

Walk around the site

