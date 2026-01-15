Journée Portes Ouvertes des Jardins du Port Jardins du port Meschers-sur-Gironde
Journée Portes Ouvertes des Jardins du Port Jardins du port Meschers-sur-Gironde mercredi 11 février 2026.
Jardins du port Avenue du port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2026-02-11 11:00:00
2026-02-11
La mairie de Meschers organise une journée afin de découvrir ensembles les jardins du port:
Au programme
Discours et présentation des intervenants
Coupure du ruban
Déambulation sur site
Jardins du port Avenue du port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
The Meschers town council is organizing a day to discover the harbor gardens together:
Program
Speeches and presentation of speakers
Ribbon cutting
Walk around the site
