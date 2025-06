Journée portes ouvertes des Jardins Partagés de Gardanne – Les Jardins Partagés Gardanne 22 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Journée portes ouvertes des Jardins Partagés de Gardanne Dimanche 22 juin 2025 de 10h à 18h. Les Jardins Partagés Chemin Departemental 7 Gardanne Bouches-du-Rhône

Les jardins partagés de Gardanne vous accueillent pour leur journée portes ouvertes le dimanche 22 juin de 10h à 18h

Au programme



> Visite guidée aux jardins

> Restauration conviviale sur place plancha, merguez, panzanella, plats maison

> Buvette, bière artisanale



CONCERT DE KITCHEN 4 SIX ET TELD .

Les Jardins Partagés Chemin Departemental 7

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 52 51 41

English :

Gardanne’s shared gardens welcome you to their open day on Sunday, June 22, from 10 a.m. to 6 p.m

German :

Die Gemeinschaftsgärten von Gardanne begrüßen Sie zu ihrem Tag der offenen Tür am Sonntag, den 22. Juni von 10 bis 18 Uhr

Italiano :

I giardini condivisi di Gardanne terranno una giornata di porte aperte domenica 22 giugno dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

Los jardines compartidos de Gardanne celebrarán una jornada de puertas abiertas el domingo 22 de junio, de 10.00 a 18.00 horas

