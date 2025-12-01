Journée Portes Ouvertes des Louves au Domaine de Nerleux Bellevigne-les-Châteaux

Journée Portes Ouvertes des Louves au Domaine de Nerleux

4 Rue de la Paleine, Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Domaine de Nerleux a le plaisir de vous convier à sa Journée Portes Ouvertes. (Re)découvrez nos cuvées emblématiques à travers un parcours de dégustation, ainsi que les deux Louves d’exception !

Cette nouvelle édition mettra à l’honneur deux cuvées d’exception, aux vinifications particulières

-La Louve Alpha notre Saumur-Champigny vinifié intégralement en barriques

-La Louve Blanche notre Saumur Blanc vinifié dans un œuf en béton

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, (re)dégustez plusieurs de nos cuvées soigneusement sélectionnées pour l’occasion, à travers un joli parcours de dégustation.

Du chai à la cave troglodytique, en passant par la salle de dégustation, préparez-vous à une expérience qui ravira autant vos yeux que vos papilles !

Cette journée sera aussi l’occasion de trouver les derniers présents à offrir à votre entourage ou les accompagnements de vos repas de fêtes.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 19h. .

4 Rue de la Paleine, Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 61 04 contact@nerleux.fr

English :

Domaine de Nerleux is pleased to invite you to its Open House. (Re)discover our emblematic vintages through a tasting tour, as well as the two exceptional Louves!

German :

Die Domaine de Nerleux freut sich, Sie zu ihrem Tag der offenen Tür einzuladen. (Wieder-)Entdecken Sie unsere emblematischen Cuvées anhand eines Verkostungsparcours sowie die beiden außergewöhnlichen Louves!

Italiano :

Il Domaine de Nerleux è lieto di invitarvi all’Open Day, dove potrete (ri)scoprire le nostre cuvée emblematiche attraverso un tour di degustazione, oltre alle due eccezionali Louves!

Espanol :

El Domaine de Nerleux se complace en invitarle a su Jornada de Puertas Abiertas, en la que podrá (re)descubrir nuestras cuvées emblemáticas a través de una visita degustación, ¡así como los dos excepcionales Louves!

