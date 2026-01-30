Journée Portes Ouvertes des Lycées Edouard Branly lycée Branly Châtellerault
Journée Portes Ouvertes des Lycées Edouard Branly lycée Branly Châtellerault samedi 31 janvier 2026.
Journée Portes Ouvertes des Lycées Edouard Branly
lycée Branly 2 rue Edouard Branly. Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Les Lycées Edouard Branly de Châtellerault ouvrent leurs portes au public le samedi 31 janvier 2026 de 9h à 16h30 sans interruption !
Venez y découvrir l’ensemble des filières proposées et échanger avec les enseignants, personnels et élèves présents. .
lycée Branly 2 rue Edouard Branly. Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 52 60 lycee.branly@ac-poitiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Portes Ouvertes des Lycées Edouard Branly
L’événement Journée Portes Ouvertes des Lycées Edouard Branly Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne