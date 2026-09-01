Journée portes ouvertes des sapeurs-pompiers Caserne Sapeurs-Pompiers Granville Yquelon

Informations pratiques

Yquelon

Journée portes ouvertes des sapeurs-pompiers

Caserne Sapeurs-Pompiers Granville 280 Rue des Mûriers Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Les sapeurs-pompiers vous ouvrent leurs portes pour une journée de découverte et de partage. Petits et grands pourront découvrir leur quotidien, leur matériel et les gestes qui sauvent à travers des ateliers, démonstrations et manœuvres.

Plusieurs acteurs du secours et de la sécurité seront également présents, notamment Dragon 50, la SNSM, le SAMU 50 et la Croix-Rouge. L’occasion également de découvrir les différentes formes d’engagement : volontariat, bénévolat ou fonction publique.

Une journée conviviale et ludique, ouverte à tous ! .

Caserne Sapeurs-Pompiers Granville 280 Rue des Mûriers Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 47 56 49 44

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English : Journée portes ouvertes des sapeurs-pompiers

L’événement Journée portes ouvertes des sapeurs-pompiers Yquelon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer