Journée portes ouvertes des sapeurs-pompiers Caserne Sapeurs-Pompiers Granville Yquelon
samedi 26 septembre 2026 · Caserne Sapeurs-Pompiers Granville · Yquelon
Informations pratiques
Yquelon
Journée portes ouvertes des sapeurs-pompiers
Caserne Sapeurs-Pompiers Granville 280 Rue des Mûriers Yquelon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Les sapeurs-pompiers vous ouvrent leurs portes pour une journée de découverte et de partage. Petits et grands pourront découvrir leur quotidien, leur matériel et les gestes qui sauvent à travers des ateliers, démonstrations et manœuvres.
Plusieurs acteurs du secours et de la sécurité seront également présents, notamment Dragon 50, la SNSM, le SAMU 50 et la Croix-Rouge. L’occasion également de découvrir les différentes formes d’engagement : volontariat, bénévolat ou fonction publique.
Une journée conviviale et ludique, ouverte à tous ! .
Caserne Sapeurs-Pompiers Granville 280 Rue des Mûriers Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 47 56 49 44
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English : Journée portes ouvertes des sapeurs-pompiers
L’événement Journée portes ouvertes des sapeurs-pompiers Yquelon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer
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