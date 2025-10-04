Journée portes ouvertes des tiers-lieux La Ruelle Ségur-le-Château

Journée portes ouvertes des tiers-lieux La Ruelle Ségur-le-Château samedi 4 octobre 2025.

Journée portes ouvertes des tiers-lieux Samedi 4 octobre, 11h00 La Ruelle Corrèze

Entrée libre

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T19:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T19:00

A l’occasion des journées portes-ouvertes des tiers-lieux, La Ruelle vous invite à découvrir ses activités, rencontrer ses bénévoles

Un programme riche avec des rencontres et discussions !

Et pour clôturer la journée, quoi de mieux que de se retrouver autour d’un bon repas et de la musique ?

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Rencontres conviviales et Discussions autour de la notion de Tiers-lieu Rencontres Tiers-lieu