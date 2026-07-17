Journée portes ouvertes, Domaine de grosbois, Marolles-en-Brie

Informations pratiques

Journée portes ouvertes Samedi 23 janvier 2027, 09h00 Domaine de grosbois Val-de-Marne

Sur RDV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T09:00:00+01:00 – 2027-01-23T17:00:00+01:00

Fin : 2027-01-23T09:00:00+01:00 – 2027-01-23T17:00:00+01:00

Nous organisons une JPO au sein de l’académie de Grosbois, de 9h00 à 17h00, nous faisons découvrir les formations en apprentissage. CAP LCE, CAPA PS, BAC PRO CGEH, BTS ACS’AGRI.

Nous organisons une visite du domaine, des baptêmes en sulkys.

Nous proposons des rendez vous individuels aux familles.

Domaine de grosbois Avenue de grosbois Marolles-en-Brie 94440 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://afasec.fr/ »}]

Journée découverte des formation du CFA dans la filière des courses hippiques