Journée portes ouvertes Domaine de lancement Domaine de Lancement Thézac

Journée portes ouvertes Domaine de lancement

Domaine de Lancement 297 Route de Mauroux Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-12-12

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Cette année le Domaine de Lancement vous propose un programme riche en découvertes: concert, nouvelle cuvée, vins primés, animation autour de la gastronomie pour vos repas de fêtes, idées cadeaux, ainsi que leur traditionnelle tombola.

Dégustation de leurs nouveaux vins primés.

Dégustation de leurs nouveaux vins primés:

– Le Rencontres 2023 assemblage de Merlot et Syrah.

– Le Domaine de Lancement 2023, médaillé d’or au concours Féminalise 2025.

– La Surprises 2018 médaillé d’or et coup de cœur au Concours Féminalise 2025. .

Domaine de Lancement
297 Route de Mauroux
Thézac 47370
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 53 41 17 02
info@domainelancement.fr

English : Journée portes ouvertes Domaine de lancement

Open house at the Domaine de Lancement with:

– Lunchtime catering in the form of a Gourmet Market.

– Free tasting of new vintages.

– Raffle with numerous prizes to be won.

– Ten Fingers, One Voice concert.

