Journée portes ouvertes du Campus Coeur de Bourgogne Parc d’activité de Saint Andoche Autun

À Autun, un nouveau campus ouvre ses portes et fait battre le cœur étudiant du territoire

L’ AMDF lance le Campus Cœur de Bourgogne, un nouvel institut d’études supérieures, pensé pour celles et ceux qui veulent étudier, s’insérer professionnellement et construire leur avenir sans quitter leur territoire. Il ouvre officiellement ses portes au public à l’occasion d’une journée portes ouvertes. Cette journée marque une étape forte dans la transformation du territoire en pôle d’enseignement supérieur et en ville étudiante émergente.

Un campus pour apprendre, rester et réussir sur son territoire.

Avec le Campus Cœur de Bourgogne, l’AMDF défend une conviction forte les parcours d’excellence ne sont pas réservés aux métropoles.

Implanté à Autun, le Campus Cœur de Bourgogne s’inscrit dans une vision à long terme proposer aux jeunes des formations diplômantes conçues en lien étroit avec les besoins des entreprises du territoire, attirer et retenir les talents, faire vivre une véritable dynamique étudiante et renforcer durablement l’attractivité humaine et économique de la région.

Étudier à Autun, c’est désormais possible du BTS au Bac+5, dans des domaines stratégiques pour l’économie locale et nationale la gestion, le commerce, l’informatique et la data.

Au programme

– 10h | Panel Étudier à distance en 2026 mythes & réalités

– 11h | Conférence Le BTS, le diplôme idéal pour entrer dans les études et la vie active

– 15h | Table ronde Faire son alternance à Autun et sur le territoire quelles perspectives ?

– 16h | Témoignage L’impact du numérique dans les ruralités

– 17h | Le mot de la fin Discours de la direction .

