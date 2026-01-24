Journée portes ouvertes du Campus Campus connecté Villeneuve-sur-Lot
Journée portes ouvertes du Campus Campus connecté Villeneuve-sur-Lot mercredi 4 février 2026.
Campus connecté 1 Rue Jeanne d’Arc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-04
Journées portes ouvertes du Campus connecté de Villeneuve-sur-Lot (Accompagnement à l’orientation, formations sur site, à distance ou hybrides).
Plus de renseignements par téléphone.
Campus connecté 1 Rue Jeanne d’Arc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 88 51
English : Journée portes ouvertes du Campus
Open days at the Villeneuve-sur-Lot Connected Campus (career guidance, on-site, distance and hybrid training).
More information by phone.
