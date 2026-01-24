Journée portes ouvertes du Campus Campus connecté Villeneuve-sur-Lot

Journée portes ouvertes du Campus

Campus connecté 1 Rue Jeanne d’Arc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Journées portes ouvertes du Campus connecté de Villeneuve-sur-Lot (Accompagnement à l’orientation, formations sur site, à distance ou hybrides).

Plus de renseignements par téléphone.

Journées portes ouvertes du Campus connecté de Villeneuve-sur-Lot (Accompagnement à l’orientation, formations sur site, à distance ou hybrides).

Plus de renseignements par téléphone. .

Campus connecté 1 Rue Jeanne d’Arc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 88 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée portes ouvertes du Campus

Open days at the Villeneuve-sur-Lot Connected Campus (career guidance, on-site, distance and hybrid training).

More information by phone.

L’événement Journée portes ouvertes du Campus Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot