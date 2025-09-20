Journée portes ouvertes du CCOA Centre culturel occitan de l’Albigeois Albi

Journée portes ouvertes du CCOA Samedi 20 septembre, 14h00 Centre culturel occitan de l’Albigeois Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’Hôtel Rochegude, lieu emblématique au cœur du parc et de la ville d’Albi, les bénévoles du CCOA (Centre Culturel Occitan de l’Albigeois), association dédiée à la défense et à la promotion de la langue et de la culture occitanes, vous invitent à :

Découvrir l’association et son histoire

Explorer la Bibliothèque Christian Laux

Centre culturel occitan de l’Albigeois 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 46 21 43 http://www.centre-occitan-rochegude.org Le CCOA est situé dans l’hôtel Rochegude. Il fait la promotion de la langue et de la culture occitane.

© Clémence Fuzier