Journée portes ouvertes du CFA AFFIDA, CFA AFFIDA, Coignières

Journée portes ouvertes du CFA AFFIDA Samedi 14 mars, 09h30 CFA AFFIDA Yvelines

entrée ouverte à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:30:00+01:00 – 2026-03-14T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:30:00+01:00 – 2026-03-14T14:00:00+01:00

Venez découvrir le CFA AFFIDA pour :

visiter notre campus,

découvrir les métiers du commerce et de la vente,

vous informer sur les formations diplômantes du CAP au BTS, les formations certifiantes et les Titres professionnels,

échanger avec nos équipes et les apprentis.

CFA AFFIDA 25 des Osiers 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France cfa.yvelines@affida.fr

Découverte des formations en alternance dans les métiers du commerce et de la vente formation apprentissage