Journée portes ouvertes du club de tir Les Mouettes Royan

Journée portes ouvertes du club de tir Les Mouettes

3 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Le club de tir sportif Les Mouettes de Royan vous accueille, enfants à partir de 7 ans, adultes et handicapés pour découvrir et s’initier aux tirs carabine et pistolet 10m et pour découvrir le stand 25-50m (se munir d’une carte d’identité)..

3 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 10 23 contact@tirlesmouettes.fr

English :

The Les Mouettes shooting club in Royan welcomes children aged 7 and over, adults and disabled people to discover and learn 10m rifle and pistol shooting and to discover the 25-50m range (please bring your identity card)…

German :

Der Sportschützenverein Les Mouettes in Royan empfängt Kinder ab 7 Jahren, Erwachsene und Behinderte, um das Schießen mit Gewehr und Pistole 10m zu entdecken und zu erlernen und den Stand 25-50m zu entdecken (Personalausweis mitbringen)…

Italiano :

Il club di tiro sportivo Les Mouettes di Royan accoglie bambini dai 7 anni in su, adulti e disabili per scoprire e imparare a sparare con fucili e pistole a 10 metri e per scoprire il poligono a 25-50 metri (si prega di portare la carta d’identità)…

Espanol :

El club de tiro deportivo Les Mouettes, en Royan, acoge a niños a partir de 7 años, adultos y personas discapacitadas para descubrir y aprender a disparar con rifles y pistolas a 10 m y descubrir el campo de tiro de 25-50 m (se ruega traer el carné de identidad)…

L’événement Journée portes ouvertes du club de tir Les Mouettes Royan a été mis à jour le 2025-07-21 par Mairie de Royan