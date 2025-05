Journée Portes Ouvertes du Club Nautique de Trouville-Hennequeville – Club Nautique de Trouville-Hennequeville Trouville-sur-Mer, 24 mai 2025 10:00, Trouville-sur-Mer.

Calvados

Journée Portes Ouvertes du Club Nautique de Trouville-Hennequeville Club Nautique de Trouville-Hennequeville Boulevard Louis Breguet Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Le Club Nautique de Trouville-Hennequeville vous invite à vivre une journée placée sous le signe de la mer et du vent, sur la plage de Trouville-sur-Mer.

Au programme

• Baptêmes gratuits en catamaran, char à voile et planche à voile

• Initiations ouvertes à tous, quel que soit votre niveau

• Accompagnement par une équipe passionnée et expérimentée

• Une ambiance conviviale et sportive pour petits et grands

Que vous soyez curieux, amateur de sensations ou futur marin, c’est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la glisse.

Rendez-vous dès 10h sur la plage.

Infos 02 31 88 13 59

Club Nautique de Trouville-Hennequeville Boulevard Louis Breguet

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 13 59

English : Journée Portes Ouvertes du Club Nautique de Trouville-Hennequeville

The Club Nautique de Trouville-Hennequeville invites you to enjoy a day of sea and wind on the beach at Trouville-sur-Mer.

On the program:

? Free catamaran, sand yacht and windsurf baptisms

? Initiations open to all, whatever your level

? Accompaniment by a passionate and experienced team

? A friendly, sporting atmosphere for young and old alike

Whether you’re curious, a thrill-seeker or a future sailor, this is the ideal opportunity to discover or rediscover the pleasures of gliding.

Meet at 10am on the beach.

Info: 02 31 88 13 59

German : Journée Portes Ouvertes du Club Nautique de Trouville-Hennequeville

Der Club Nautique de Trouville-Hennequeville lädt Sie ein, einen Tag im Zeichen des Meeres und des Windes am Strand von Trouville-sur-Mer zu erleben.

Auf dem Programm stehen

? Kostenlose Ersttaufen in Katamaranen, Strandseglern und Windsurfern

? Einführungen für alle, unabhängig von Ihrem Niveau

? Begleitung durch ein leidenschaftliches und erfahrenes Team?

? Eine gesellige und sportliche Atmosphäre für Groß und Klein

Ob Sie nun neugierig sind, Sensationen lieben oder ein zukünftiger Seemann sind, dies ist die ideale Gelegenheit, die Freuden des Gleitens zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Treffpunkt ab 10 Uhr am Strand.

Infos: 02 31 88 13 59

Italiano :

Il Club Nautique de Trouville-Hennequeville vi invita a trascorrere una giornata di mare e vento sulla spiaggia di Trouville-sur-Mer.

In programma:

? Battesimo gratuito di catamarano, sand yacht e windsurf

? Iniziazioni aperte a tutti, qualunque sia il vostro livello

? Supervisione da parte di un team appassionato ed esperto

? Un’atmosfera amichevole e sportiva per giovani e meno giovani

Che siate curiosi, amanti del brivido o futuri velisti, questa è l’occasione ideale per scoprire o riscoprire i piaceri dell’acqua.

Appuntamento alle 10.00 sulla spiaggia.

Informazioni: 02 31 88 13 59

Espanol :

El Club Nautique de Trouville-Hennequeville le invita a disfrutar de un día de mar y viento en la playa de Trouville-sur-Mer.

En el programa:

? Bautismos gratuitos de catamarán, yate de arena y windsurf

? Iniciaciones abiertas a todos, sea cual sea su nivel

? Supervisión por un equipo apasionado y experimentado

? Un ambiente amistoso y deportivo para jóvenes y mayores

Ya seas un curioso, un buscador de emociones o un futuro navegante, esta es la oportunidad ideal para descubrir o redescubrir los placeres del agua.

Cita a las 10h en la playa.

Información: 02 31 88 13 59

