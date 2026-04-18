Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais Route de l’aérodrome Floudès
Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais Route de l’aérodrome Floudès vendredi 1 mai 2026.
Floudès
Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais
Route de l’aérodrome Aérodrome Floudès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Traditionnelles portes ouvertes au club Aéro-Modélisme Réolais. Démonstrations d’aéromodélisme et initiation au pilotage de modèles réduits (à partir de 10 ans) du club avec moniteurs et dispositifs double-commande. Diverses animations telles que course à la banderolle, cassé de baguettes , lachés de bombons,…. .
Route de l’aérodrome Aérodrome Floudès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 76 52 27 pmrc33@gmail.com
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English : Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais
L’événement Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais Floudès a été mis à jour le 2026-04-18 par OT de l’Entre-deux-Mers