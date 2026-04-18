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Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais Route de l’aérodrome Floudès

Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais Route de l’aérodrome Floudès

Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais Route de l’aérodrome Floudès vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Route de l'aérodrome

Adresse : Aérodrome

Ville : 33190 Floudès

Département : Gironde

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Floudès

Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais

Route de l’aérodrome Aérodrome Floudès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Traditionnelles portes ouvertes au club Aéro-Modélisme Réolais. Démonstrations d’aéromodélisme et initiation au pilotage de modèles réduits (à partir de 10 ans) du club avec moniteurs et dispositifs double-commande. Diverses animations telles que course à la banderolle, cassé de baguettes , lachés de bombons,….   .

Route de l’aérodrome Aérodrome Floudès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 76 52 27  pmrc33@gmail.com

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English : Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais

L’événement Journée portes ouvertes du clus d’aéromodélisme réolais Floudès a été mis à jour le 2026-04-18 par OT de l’Entre-deux-Mers