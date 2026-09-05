Journée Portes ouvertes du Conservatoire Chartres
mercredi 16 juin 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Journée Portes ouvertes du Conservatoire
22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-06-16 12:00:00
fin : 2027-06-16 21:00:00
Date(s) :
2027-06-16
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres ouvre ses portes et accueille celles et ceux qui souhaitent s’initier au chant, à l’étude d’un instrument ou à la danse !
Venez assister aux spectacles et rencontrer toutes les équipes, les élèves et l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire. Toutes les classes et disciplines du CRD proposent de nombreuses prestations, présentations, concerts, performances, durant une journée très joyeuse de partages et de découvertes. .
22 rue Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chartres Departmental Conservatory of the Arts is opening its doors to welcome anyone interested in learning to sing, play an instrument, or dance!
L’événement Journée Portes ouvertes du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Campus Fest #Chartres 2026 Journée d’intégration étudiante Chartres 15 septembre 2026
- Visite de l’Odyssée Chartres 15 septembre 2026
- L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres 16 septembre 2026
- Paniers Gourmands et solidaires Atelier Info Jeunes Chartres Chartres 17 septembre 2026
- Chartres sur le vif : images d’une vie collective – Bicentenaire de la photographie Chartres 18 septembre 2026