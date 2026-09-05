Informations pratiques

Chartres

Journée Portes ouvertes du Conservatoire

22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-06-16 12:00:00

fin : 2027-06-16 21:00:00

Date(s) :

2027-06-16

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres ouvre ses portes et accueille celles et ceux qui souhaitent s’initier au chant, à l’étude d’un instrument ou à la danse !

Venez assister aux spectacles et rencontrer toutes les équipes, les élèves et l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire. Toutes les classes et disciplines du CRD proposent de nombreuses prestations, présentations, concerts, performances, durant une journée très joyeuse de partages et de découvertes. .

22 rue Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Chartres Departmental Conservatory of the Arts is opening its doors to welcome anyone interested in learning to sing, play an instrument, or dance!

L’événement Journée Portes ouvertes du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES