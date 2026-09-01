Informations pratiques

Pont-de-Salars

Journée Portes Ouvertes du Conservatoire de l’Aveyron à Pont de Salars

28 place de la rivière Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture d’une antenne intercommunale musique et théâtre pour enfants et adultes à Pont de Salars. De 10h à 17h au Dock des sports éveil musical et théâtral, découverte des enseignements proposés, rencontres avec les professeurs. Ouvert à tous, entrée libre. Ouvert à tous. Info 05 65 46 89 90. .

28 place de la rivière Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90

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English :

L’événement Journée Portes Ouvertes du Conservatoire de l’Aveyron à Pont de Salars Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)