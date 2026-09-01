Journée Portes Ouvertes du Conservatoire de l’Aveyron à Pont de Salars Pont-de-Salars
samedi 19 septembre 2026 · Pont-de-Salars
Informations pratiques
Pont-de-Salars
Journée Portes Ouvertes du Conservatoire de l’Aveyron à Pont de Salars
28 place de la rivière Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture d’une antenne intercommunale musique et théâtre pour enfants et adultes à Pont de Salars. De 10h à 17h au Dock des sports éveil musical et théâtral, découverte des enseignements proposés, rencontres avec les professeurs. Ouvert à tous, entrée libre. Ouvert à tous. Info 05 65 46 89 90. .
28 place de la rivière Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90
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English :
L’événement Journée Portes Ouvertes du Conservatoire de l’Aveyron à Pont de Salars Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)