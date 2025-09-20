Journée portes ouvertes du Moulin des Cinq Ponts Moulin des Cinq Ponts Cuers

Journée portes ouvertes du Moulin des Cinq Ponts Moulin des Cinq Ponts Cuers samedi 20 septembre 2025.

Journée portes ouvertes du Moulin des Cinq Ponts Samedi 20 septembre, 09h00 Moulin des Cinq Ponts Var

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Moulin des Cinq Ponts vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine !

À l’occasion de cet événement national dédié à la valorisation du patrimoine, la coopérative oléicole Le Moulin des Cinq Ponts vous invite à plonger au cœur des traditions locales et des savoir-faire ancestraux.

Moulin des Cinq Ponts 8 chemin rural des veys cuers Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494486470 »}]

La coopérative oléicole le Moulin des cinq ponts vous ouvre ses portes en continu. portes ouvertes moulin

Moulin des Cinq Ponts