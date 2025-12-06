JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SECOURS POPULAIRE/ VIDE GRENIERS Route de Fournels Saint-Chély-d’Apcher
JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SECOURS POPULAIRE/ VIDE GRENIERS Route de Fournels Saint-Chély-d’Apcher samedi 6 décembre 2025.
JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SECOURS POPULAIRE/ VIDE GRENIERS
Route de Fournels Ancien hôpital Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Braderie du Secours Populaire Français
Braderie du Secours Populaire Français jouets, jeux, livres, vêtements, linge, vaisselle, bibelots… .
Route de Fournels Ancien hôpital Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 52 67
English :
Secours Populaire Français flea market
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SECOURS POPULAIRE/ VIDE GRENIERS Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-12-02 par 48-OT Margeride en Gévaudan