JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SECOURS POPULAIRE/ VIDE GRENIERS Route de Fournels Saint-Chély-d’Apcher

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SECOURS POPULAIRE/ VIDE GRENIERS Route de Fournels Saint-Chély-d’Apcher samedi 6 décembre 2025.

Route de Fournels Ancien hôpital Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Braderie du Secours Populaire Français
Braderie du Secours Populaire Français jouets, jeux, livres, vêtements, linge, vaisselle, bibelots…   .

Route de Fournels Ancien hôpital Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 52 67 

English :

Secours Populaire Français flea market

