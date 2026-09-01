Journée Portes Ouvertes du SIVOM Pontenx-les-Forges Parentis-en-Born

Informations pratiques

Parentis-en-Born

Journée Portes Ouvertes du SIVOM

Pontenx-les-Forges 115 route de Piche Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Dimanche 27 septembre 2026

De 10h à 17h

Entrée libre et gratuite !

Venez découvrir les coulisses du SIVOM et passer une journée ludique et pédagogique en famille !

Au programme

Visite de l’usine d’incinération

Manège écologique

Ateliers pour petits et grands

Exposition “Zéro Déchet”

Stands d’information et échanges

Montez à bord d’un camion de collecte et découvrez le métier de l’intérieur !

Une journée pour apprendre, comprendre, s’amuser et mieux connaître les métiers et les actions du SIVOM

On vous attend nombreux le 27 septembre ! .

Pontenx-les-Forges 115 route de Piche Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 74 58 contact@sivom-du-born.fr

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English : Journée Portes Ouvertes du SIVOM

L’événement Journée Portes Ouvertes du SIVOM Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Grands Lacs