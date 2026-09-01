Journée Portes Ouvertes du SIVOM Pontenx-les-Forges Parentis-en-Born
dimanche 27 septembre 2026 · Pontenx-les-Forges · Parentis-en-Born
Informations pratiques
Parentis-en-Born
Journée Portes Ouvertes du SIVOM
Pontenx-les-Forges 115 route de Piche Parentis-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Dimanche 27 septembre 2026
De 10h à 17h
Entrée libre et gratuite !
Venez découvrir les coulisses du SIVOM et passer une journée ludique et pédagogique en famille !
Au programme
Visite de l’usine d’incinération
Manège écologique
Ateliers pour petits et grands
Exposition “Zéro Déchet”
Stands d’information et échanges
Montez à bord d’un camion de collecte et découvrez le métier de l’intérieur !
Une journée pour apprendre, comprendre, s’amuser et mieux connaître les métiers et les actions du SIVOM
On vous attend nombreux le 27 septembre ! .
Pontenx-les-Forges 115 route de Piche Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 74 58 contact@sivom-du-born.fr
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English : Journée Portes Ouvertes du SIVOM
L’événement Journée Portes Ouvertes du SIVOM Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Grands Lacs
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