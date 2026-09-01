Journée Portes ouvertes du Yacht Club Promenade de la Mer Cavalaire-sur-Mer
samedi 12 septembre 2026 · Promenade de la Mer · Cavalaire-sur-Mer
Informations pratiques
Cavalaire-sur-Mer
Journée Portes ouvertes du Yacht Club
Promenade de la Mer Plage du centre-ville Cavalaire-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir les activités proposées par le Yacht Club. Essais gratuits.
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Promenade de la Mer Plage du centre-ville Cavalaire-sur-Mer 83240 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 64 16 58
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English :
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L’événement Journée Portes ouvertes du Yacht Club Cavalaire-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de Cavalaire