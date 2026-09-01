Journée Portes ouvertes du Yacht Club Promenade de la Mer Cavalaire-sur-Mer

samedi 12 septembre 2026 · Promenade de la Mer · Cavalaire-sur-Mer

Informations pratiques

Cavalaire-sur-Mer

Journée Portes ouvertes du Yacht Club

Promenade de la Mer Plage du centre-ville Cavalaire-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir les activités proposées par le Yacht Club. Essais gratuits.

.

Promenade de la Mer Plage du centre-ville Cavalaire-sur-Mer 83240 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 64 16 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the activities offered by the Yacht Club. Free trial sessions.

L’événement Journée Portes ouvertes du Yacht Club Cavalaire-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de Cavalaire