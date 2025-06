[Journée Portes Ouvertes] Duc Musculation – Stade Auguste Delaune Saint-Aubin-sur-Scie 28 juin 2025 07:00

Seine-Maritime

[Journée Portes Ouvertes] Duc Musculation Stade Auguste Delaune 83 Impasse Auguste Delaune Saint-Aubin-sur-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Le club Duc Musculation vous accueille pour sa deuxième journée portes ouvertes, pleine de démonstrations sportives et de rencontres inspirantes ! ️‍♂️

Stade Auguste Delaune 83 Impasse Auguste Delaune

Saint-Aubin-sur-Scie 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 40 92 08

English : [Journée Portes Ouvertes] Duc Musculation

The Duc Musculation club welcomes you to its second open day, full of sports demonstrations and inspiring encounters! ?????

German :

Der Duc Musculation Club begrüßt Sie zu seinem zweiten Tag der offenen Tür, voller sportlicher Vorführungen und inspirierender Begegnungen! ?????

Italiano :

Il club Duc Musculation vi dà il benvenuto al suo secondo open day, ricco di dimostrazioni sportive e incontri stimolanti! ?????

Espanol :

El club Duc Musculation le da la bienvenida a su segunda jornada de puertas abiertas, llena de demostraciones deportivas y encuentros inspiradores! ?????

