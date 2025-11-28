Journée portes ouvertes : échanges et sécurité pour les séniors – 5e arrondissement Résidence Services Mouffetard Paris

Cette journée conviviale sera l’occasion de rencontrer les équipes des Maisons des Solidarités et les résidents autour de deux temps forts :

10h à 11h30 : Conférence-débat avec les résidents et leurs proches pour échanger sur les enjeux du bien-vivre et du lien social.

avec les résidents et leurs proches pour échanger sur les enjeux du bien-vivre et du lien social. Présentation de la mission « Tranquillité séniors » par la police municipale, avec des conseils pratiques pour renforcer la sécurité et la sérénité au quotidien.

Un moment privilégié pour s’informer, poser vos questions et découvrir les services dédiés aux séniors dans votre arrondissement.

Les Maisons des Solidarités des 5ᵉ et 13ᵉ arrondissements, en partenariat avec la résidence séniors Mouffetard, vous invitent le 28 novembre à une journée portes ouvertes placée sous le signe du dialogue et de la prévention.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 10h00 à 16h30

gratuit

Inscription à partir du 24/11

( 09h-17h) 01 45 35 55 12

Nombre de personnes limités à 50

Public adultes.

Résidence Services Mouffetard 20 rue Ortolan 75005 Paris

