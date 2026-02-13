Journée Portes Ouvertes, Ecole Jeanne Blum centre de formations sanitaires et soociales, Jouy-en-Josas

Journée Portes Ouvertes Jeudi 2 avril, 09h00 Ecole Jeanne Blum centre de formations sanitaires et soociales Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T09:00:00+02:00 – 2026-04-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T09:00:00+02:00 – 2026-04-02T17:00:00+02:00

L’École Jeanne Blum, fondée en 1974, a vocation à former les futurs professionnels du secteur paramédical. Située à Jouy-en-Josas, elle s’adresse aussi bien aux jeunes sans qualification qu’aux adultes en reconversion. Notre équipe assure ainsi les formations d’Auxiliaire de Puériculture, d’Aide-Soignant, d’Assistant De Vie aux Familles et d’Accompagnant Éducatif Petite Enfance.

Nous aidons nos élèves à acquérir les compétences techniques et savoirs relatifs à leur futur métier, tout en mettant l’accent sur les qualités humaines indispensables à l’exercice de leur fonction.

Grâce à la méthode de complémentarité horizontale, particulièrement adaptée au public de notre École, chacun peut accéder à son projet professionnel. Ce procédé pédagogique, associé aux valeurs d’écoute et de valorisation de l’individu portées par nos formateurs, nous permet d’obtenir des taux de réussite remarquables. L’École Jeanne Blum vous garantit une formation placée sous le signe de l’ empathie, de l’épanouissement et de la confiance en soi.

Ecole Jeanne Blum centre de formations sanitaires et soociales 19 rue victor Hugo 78350 JOUY EN JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@ecolejeanneblum.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139465867 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ecolejeanneblum.fr/ »}]

Découverte des formations sanitaires et sociales proposées à l’Ecole Jeanne Blum : DEAS, DEAP, CAP AEPE, TP ADVF, Remises à niveau