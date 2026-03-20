Journée portes ouvertes école Pleine Nature Route de Montégut-en-Couserans Moulis

Journée portes ouvertes école Pleine Nature

Route de Montégut-en-Couserans Petits Pas Ecole Pleine Nature Moulis Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Portes ouvertes école Pleine Nature, tombola, visites guidées, petite restauration

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Route de Montégut-en-Couserans Petits Pas Ecole Pleine Nature Moulis 09200 Ariège Occitanie +33 6 24 34 52 57 contact@ecolepleinenature.org

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English :

Pleine Nature school open house, tombola, guided tours, snack bar

L’événement Journée portes ouvertes école Pleine Nature Moulis a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées