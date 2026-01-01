Journée Portes Ouvertes École Vichy Montessori École Vichy Montessori Vichy
Journée Portes Ouvertes École Vichy Montessori École Vichy Montessori Vichy samedi 24 janvier 2026.
École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy Allier
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
L’école bilingue Vichy Montessori ouvre ses portes au public !
✨ Venez vivre l’expérience Montessori et découvrir un environnement pensé pour l’épanouissement de l’enfant.
École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 98 71 contact@vichy-montessori.fr
English :
The bilingual Vichy Montessori school opens its doors to the public!
? Come and live the Montessori experience and discover an environment designed for children?s development.
