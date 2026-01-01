Journée Portes Ouvertes École Vichy Montessori École Vichy Montessori Vichy

Journée Portes Ouvertes École Vichy Montessori

École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

L’école bilingue Vichy Montessori ouvre ses portes au public !

✨ Venez vivre l’expérience Montessori et découvrir un environnement pensé pour l’épanouissement de l’enfant.

École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 98 71 contact@vichy-montessori.fr

English :

The bilingual Vichy Montessori school opens its doors to the public!

? Come and live the Montessori experience and discover an environment designed for children?s development.

L’événement Journée Portes Ouvertes École Vichy Montessori Vichy a été mis à jour le 2026-01-16 par Vichy Destinations