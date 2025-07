Journée portes ouvertes Ecolieu Langenberg Wissembourg

Journée portes ouvertes Ecolieu Langenberg

Wissembourg Bas-Rhin

Venez découvrir notre écolieu lors d'une journée portes ouvertes ateliers, chorale, concerts, restauration et DJ sets sont au programme !

Venez découvrir notre écolieu lors d’une journée portes ouvertes, au programme :

Après-midi

14h Ateliers pour enfants

14h30 Chorale du Langenberg

15h Atelier de cirque pour enfants

17h Concert de harpe

Buvette, visites guidées, expo, jeux, marché aux puces,..

Soirée festive

18h Tartes Flambées

19h30 Concert ethR (chanson, Strasbourg)

21h30 DJ Sets 0 .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est

English :

Come and discover our eco-environment during an open day, featuring workshops, a choir, concerts, food and DJ sets!

German :

Entdecken Sie unser Ökozentrum bei einem Tag der offenen Tür: Workshops, Chor, Konzerte, Essen und DJ-Sets stehen auf dem Programm!

Italiano :

Venite a scoprire il nostro ambiente in una giornata aperta, con laboratori, coro, concerti, cibo e DJ set!

Espanol :

Venga a descubrir nuestro entorno ecológico en una jornada de puertas abiertas, con talleres, un coro, conciertos, comida y sesiones de DJ

