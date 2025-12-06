Journée Portes Ouvertes ENAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles

Journée Portes Ouvertes ENAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles Samedi 6 décembre, 09h00 Gratuit et sans réservation

C’est le grand retour de la Journée Portes Ouvertes en présentiel !

Cet évènement est l’occasion de rencontrer nos étudiants et nos équipes pédagogiques, d’échanger avec eux et de découvrir l’ENAC de l’intérieur.

Au programme (détails à venir) :

• Stands d’information sur nos formations initiales, programmes masters et Mastère Spécialisé®, à la rencontre de nos étudiants et responsables pédagogiques.

• Présentations en amphithéâtre pour mieux comprendre les cursus.

• Visites guidées du campus par nos élèves, simulateurs de vol, laboratoires, volière drones, etc.

• Ateliers et animations variés, pour découvrir la richesse de nos activités.

• Food trucks sur place.

Cette journée a pour objectif de faire découvrir l’ENAC dans toute sa richesse : de la formation à la recherche, mais aussi la vie étudiante et l’expérience unique de notre campus.

Le programme détaillé sera communiqué prochainement, mais réservez dès maintenant votre journée pour vivre l’expérience ENAC de l’intérieur !

L’Ecole aéronautique n°1 en Europe

L’ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, est la plus importante des Grandes Écoles ou universités aéronautiques en Europe.

Le spectre des métiers auxquels l’ENAC forme est très large : des ingénieur.es ou des professionnel.les de haut niveau capables de concevoir et faire évoluer les systèmes aéronautiques (avions dont les cockpits et les moteurs, etc.) et plus largement ceux du transport aérien (aéroports, compagnies aériennes, etc.) ainsi que des pilotes de ligne, des contrôleur.es aériens ou encore des technicien.nnes aéronautiques.

L’ENAC forme ainsi à la quasi-totalité des métiers des domaines de l’aéronautique et du transport aérien. Elle accompagne ainsi les besoins de formation de l’ensemble des acteurs publics (autorités de l’aviation civile, services de contrôle aérien, etc.) et privés (avionneurs, motoristes, équipementiers, aéroports, compagnies aériennes, etc.) de ces domaines en France, en Europe et dans le monde.

Les diplômes correspondant aux métiers auxquels forme l’ENAC varient du baccalauréat + 1 année jusqu’au baccalauréat + 8 années et sont, pour certains d’entre eux, considérés comme des références mondiales.

L’ENAC est l’une des meilleures écoles d’ingénieurs en France, avec une filière Ingénieur bénéficiant des dernières avancées pédagogiques et technologiques. L’ENAC propose également des Masters, dont des Mastères Spécialisés en ingénierie offrant des compétences théoriques et pratiques uniques.

Enfin, ses laboratoires de recherche sont à la pointe de l’innovation et travaillent activement en coopération avec des universités internationales de haut niveau pour un transport aérien toujours plus sûr, efficace et durable.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 3191 route de Castelnaudary, 11400 Mas-Saintes-Puelles Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude