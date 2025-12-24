JOURNÉE PORTES OUVERTES ENSEMBLE SCOLAIRE ST PIERRE-ST PAUL, Langogne

JOURNÉE PORTES OUVERTES ENSEMBLE SCOLAIRE ST PIERRE-ST PAUL

1 Rue du Collège Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’ensemble St Pierre St Paul vous propose de découvrir les différentes filières collège (ection foot, ULIS, éco collège), Bac général, Bac STD2A, Bac MV auto et Moto, Bac Pro AMA CVPM, BTS MV auto, DNMADe Design Graphique et Design d’Objet à l’occasion sa journée Portes Ouvertes .

1 Rue du Collège Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 07 secretariat@escl.fr

English :

The St Pierre St Paul complex invites you to discover its various courses of study: secondary school (soccer section, ULIS, eco collège), Bac général, Bac STD2A, Bac MV auto et Moto, Bac Pro AMA CVPM, BTS MV auto, DNMADe Design Graphique et Design d?Objet on the occasion of its Open House day.

