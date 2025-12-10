Journée Portes Ouvertes – ÉSAL Épinal École Supérieure d’Art de Lorraine – Épinal Épinal Samedi 7 février 2026, 09h00 Entrée libre, gratuite

L’École Supérieure d’Art de Lorraine vous ouvre ses portes à Épinal le samedi 7 février 2026 !

**Venez découvrir notre formation en Design d’expression – Mention image et narration, un cursus de 3 ans préparant au Diplôme National d’Art.**

Au programme :

• Plongez dans la vie de l’école et explorez les projets créatifs des étudiants

• Échangez avec enseignants, artistes, étudiants, diplômés et personnels

• Participez aux visites guidées des ateliers : édition, vidéo, céramique, gravure…

• Découvrez l’exposition des travaux des étudiants de 3e année

• Profitez d’une petite restauration et d’une vente de créations par l’association étudiante Rhyzome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T17:00:00.000+01:00

https://www.esal-epinal.fr/actus/journ%C3%A9e-portes-ouvertes

École Supérieure d’Art de Lorraine – Épinal 15 rue des jardiniers Épinal 88000 Vosges