Journée Portes Ouvertes ÉSAL Épinal Ecole Supérieure d’Art de Lorraine Épinal

Ecole Supérieure d’Art de Lorraine 15 rue des jardiniers Épinal Vosges
L’École Supérieure d’Art de Lorraine vous ouvre ses portes à Épinal le samedi 7 février 2026 !
Venez découvrir notre formation en Design d’expression Mention image et narration, un cursus de 3 ans préparant au Diplôme National d’Art.
Au programme
• Plongez dans la vie de l’école et explorez les projets créatifs des étudiants
• Échangez avec enseignants, artistes, étudiants, diplômés et personnels
• Participez aux visites guidées des ateliers édition, vidéo, céramique, gravure…
• Découvrez l’exposition des travaux des étudiants de 3e année
• Profitez d’une petite restauration et d’une vente de créations par l’association étudiante RhyzomeTout public
Ecole Supérieure d’Art de Lorraine 15 rue des jardiniers Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 66
English :
École Supérieure d?Art de Lorraine opens its doors to you in Épinal on Saturday, February 7, 2026!
Come and discover our Design d?expression? Mention image et narration, a 3-year course leading to the Diplôme National d?Art.
On the program:
? immerse yourself in the life of the school and explore students? creative projects
interact with teachers, artists, students, graduates and staff
take part in guided tours of workshops: publishing, video, ceramics, printmaking?
discover the exhibition of 3rd-year student work
? enjoy a snack bar and a sale of creations by the Rhyzome student association
