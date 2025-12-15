Journée Portes Ouvertes ÉSAL Épinal Ecole Supérieure d’Art de Lorraine Épinal

Journée Portes Ouvertes ÉSAL Épinal

Ecole Supérieure d'Art de Lorraine 15 rue des jardiniers Épinal Vosges

Samedi 2026-02-07 09:00:00

2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

L’École Supérieure d’Art de Lorraine vous ouvre ses portes à Épinal le samedi 7 février 2026 !

Venez découvrir notre formation en Design d’expression Mention image et narration, un cursus de 3 ans préparant au Diplôme National d’Art.

Au programme

• Plongez dans la vie de l’école et explorez les projets créatifs des étudiants

• Échangez avec enseignants, artistes, étudiants, diplômés et personnels

• Participez aux visites guidées des ateliers édition, vidéo, céramique, gravure…

• Découvrez l’exposition des travaux des étudiants de 3e année

• Profitez d’une petite restauration et d’une vente de créations par l’association étudiante RhyzomeTout public

Ecole Supérieure d'Art de Lorraine 15 rue des jardiniers Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 66

English :

École Supérieure d?Art de Lorraine opens its doors to you in Épinal on Saturday, February 7, 2026!

Come and discover our Design d?expression? Mention image et narration, a 3-year course leading to the Diplôme National d?Art.

On the program:

? immerse yourself in the life of the school and explore students? creative projects

interact with teachers, artists, students, graduates and staff

take part in guided tours of workshops: publishing, video, ceramics, printmaking?

discover the exhibition of 3rd-year student work

? enjoy a snack bar and a sale of creations by the Rhyzome student association

