Journée Portes Ouvertes ESME Bordeaux ESME Bordeaux Le Taillan-Médoc
Journée Portes Ouvertes ESME Bordeaux ESME Bordeaux Le Taillan-Médoc mercredi 3 juin 2026.
Journée Portes Ouvertes ESME Bordeaux ESME Bordeaux Le Taillan-Médoc Mercredi 3 juin, 16h30 sur inscription
Journée Portes Ouvertes ESME Bordeaux, grande école d’ingénieurs
Cette année l’ESME, école d’ingénieurs généraliste, fête ses 120 ans d’innovations, de passion et d’ingénieurs engagés.
Et si vous aussi vous faisiez partie de cette communauté ?
Au programme :
Des informations sur l’école et sur les formations
La visite de nos locaux
La rencontre avec la direction, les étudiants, les professeurs, les associations, les parents d’élèves et les diplômés
La découverte des projets étudiants
Et pleins d’autres surprises !
Bachelor Systèmes Aéronautiques et Spatiaux
Un moteur qui gronde, des ailes qui fendent l’air, une fusée qui s’élève dans le silence. Derrière ces prouesses, des systèmes invisibles orchestrent chaque geste, chaque trajectoire, chaque décollage.
Avec le Bachelor Systèmes aéronautiques et spatiaux, en partenariat avec l’IPSA, vous apprenez à concevoir les architectures au cœur de ces technologies de pointe. Au programme : trois années pour explorer la mécanique du vol, les systèmes embarqués et l’intelligence artificielle, avant de mettre vos compétences à l’épreuve sur le terrain grâce à l’alternance. Une formation tournée vers l’innovation, pour celles et ceux qui veulent faire du ciel leur terrain d’exploration.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T19:30:00.000+02:00
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https://evenements.esme.fr/e/journee-portes-ouvertes-jpo-492910
ESME Bordeaux 178 Cr du Médoc 33300 Bordeaux Germignan Le Taillan-Médoc 33320 Gironde
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