Journée Portes Ouvertes | Espace des Sciences et de Découverte Espace des Sciences et de Découverte Évry-Courcouronnes

Journée Portes Ouvertes | Espace des Sciences et de Découverte Samedi 13 septembre, 14h00 Espace des Sciences et de Découverte Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-13T14:00:00 – 2025-09-13T18:00:00

Fin : 2025-09-13T14:00:00 – 2025-09-13T18:00:00

Pour la rentrée 2025-2026, Planète Sciences vous accueille à l’Espace des Sciences et de Découverte.

Des animations pour toutes et tous seront proposées lors de cette journée, notamment grâce au soutien de la DRAC Ile-de-France.

Vous pourrez également découvrir la programmation annuelle de l’association (clubs, stages, événements, …) et le lieu, partagé avec MédiaSciences, médiathèque scientifique du réseau de Grand Paris Sud.

Espace des Sciences et de Découverte 10 rue du Marquis de Raies 91080 Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France 01 69 02 76 10 https://www.planete-sciences.org/ L’Espace des Sciences et de Découverte, tiers-lieu du territoire, a été ouvert à l’initiative de l’association Planète Sciences, la Ville d’Evry-Courcouronnes et l’Agglomération Grand Paris Sud.

Inauguré le 8 octobre 2022, cet équipement est un espace partagé avec MédiaSciences, médiathèque de Grand Paris Sud, spécialisée dans les sciences et techniques.

L’Espace des Sciences et de Découverte dispose de salles d’animation et de formation, d’un FabLab avec des ateliers numérique et mécanique, et d’un pôle de lecture public.

Tout au long de l’année, Planète Sciences propose des clubs scientifiques, des stages durant les vacances scolaires, des événements grand public certains samedis, en lien avec MédiaSciences, ou encore des formations spécifiques et techniques, sur inscription ou ouverts au grand public.

En parallèle, MédiaSciences déploie une offre de service public autour de la lecture, et des ateliers scientifiques et créatifs tout au long de l’année. Parking gratuit à proximité

Accès transports :

– Bus : 4206 arrêt Orme à Martin ; 4204 et 4213 arrêt ZAC Horizon

– RER D : station Ris-Orangis Bois de l’Épine/Évry-Courcouronnes

Festival des intelligences

© Planète Sciences